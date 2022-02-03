Popcaketv

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Прижался к его плечу и заплакал! Ви признал, что больше не может общаться с Чонгуком: «Хочется остаться с ним, но как раньше уже не будет»

Прижался к его плечу и заплакал! Ви признал, что больше не может общаться с Чонгуком: «Хочется остаться с ним, но как раньше уже не будет»

Самые милые ангелочки снова порадовали нас новой партией очаровательных фотографий. Каждый день мы стараемся найти доказательства теории о вигуках и понять, правда ли парни скрывают романтические отношения или играют на публику и заставляют нас думать о том, чего на самом деле никогда не существовало.

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