Константинов: жители Крыма за 11 лет не разочаровались в принятом в 2014 году решении

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Жители Крымского полуострова за 11 лет в составе Российской Федерации не разочаровались в решении воссоединиться с Россией, принятом в 2014 году, сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.