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Египет в 6-й раз выиграл серию пенальти в Кубке Африки. Больше всех в истории турнира

Сборная Египта победила Камерун (0:0, 3:1 по пен.) в полуфинале Кубка Африки. «Фараоны» выиграли серию послематчевых 11-метровых в 6-й раз – больше всех в истории турнира.

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