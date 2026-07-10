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Джанкарло Физикелла: «Алонсо проживает худший период в карьере. Надеюсь, что он получит более быструю машину»

Бывший пилот «Ф-1» Джанкарло Физикелла поделился мнением о выступлениях своего бывшего напарника из «Рено» Фернандо Алонсо , который сейчас выступает за « Астон Мартин ».

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