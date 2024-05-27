Гандболисты астраханского «Динамо-2» выиграли бронзу молодежного первенства России

В минувшие выходные завершилось первенство России по гандболу среди юношей до 22 лет. Этот турнир, мало уступавший по продолжительности (8 месяцев) и количеству (12 команд) взрослому чемпионату в Суперлиги, представлял собой четырехкруговой турнир.