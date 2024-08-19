Барнаульская легкоатлетка Полина Ткалич получила 1 млн рублей на Чемпионате России

Спортсменка на турнире взяла золото, выполнила олимпийский норматив и установила новый личный рекорд Барнаульская спортсменка Полина Ткалич взяла золото на Чемпионате России по легкой атлетике, сообщает "Алтайский спорт".
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