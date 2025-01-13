Не все люди в белых халатах врачи. Пару дней назад по телеграм-каналам начал гулять ролик с девушкой в белом халате, которая перечисляла, какие признаки передаются нам от папы, а какие — от мамы.
5 способов, которыми нас обманывают медицинские блогеры в интернете
Комментарии
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Р
Рамштейн
Конечно же можно быть уверенным на 100%, что за чушь? 🤔
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21 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
У нас полно сейчас специалистов, которые нигде толком не учились, толком ничего не знают,но все они блогеры и вещают нам порой такую ахинею, что удивляешься, а кто разрешает эту дурь ,и почему многие этим шарлатанам верят.
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20 час.
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