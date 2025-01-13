5 способов, которыми нас обманывают медицинские блогеры в интернете

Конечно же можно быть уверенным на 100%, что за чушь? 🤔

НС

НАТАЛЬЯ Силкина

У нас полно сейчас специалистов, которые нигде толком не учились, толком ничего не знают,но все они блогеры и вещают нам порой такую ахинею, что удивляешься, а кто разрешает эту дурь ,и почему многие этим шарлатанам верят.