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В Венесуэле представили карту страны с новым штатом – Гайана-Эссекибо

В Венесуэле представили карту страны с новым штатом – Гайана-Эссекибо

На территории Федерального законодательного дворца в Каракасе, где находится Национальная ассамблея – однопалатный парламент Венесуэлы, была представлена новая географическая карта этого южноамериканского государства.

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