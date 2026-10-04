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Google убирает «умную помощницу» из бесплатного доступа: что ждёт пользователей с 9 октября?

Представьте: вы привыкли к тому, что ваш виртуальный помощник не только отвечает на вопросы, но и помогает писать код, разбираться в юридических тонкостях или даже оптимизирует работу дата-центров.

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