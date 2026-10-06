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Регионы России

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В Иркутской области медведь ранил 81-летнего рыбака

В Иркутской области медведь ранил 81-летнего рыбака

В Иркутской области произошло очередное нападение бурого медведя на человека. По информации Главного управления МВД по региону, 81-летний пенсионер, занимавшийся рыбалкой на реке Киренга в районе деревни Чинонга, был ранен хищником.

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