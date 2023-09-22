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Россию могут пустить на ЧМ-2026, интервью Задорова во вДуде*, камбэк «Ливерпуля», долгожданный гол Кокорина, Смолов станет отцом и другие новости

1. Сборная России сохраняет шансы поехать на ЧМ-2026 – сначала об этом заявил Александр Дюков, а затем и глава ФИФА Джанни Инфантино.

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