Пока часть петербуржцев окунается в прорубях, другие стоят в многочасовой очереди в Корпус Бенуа Русского музея.
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Пока часть петербуржцев окунается в прорубях, другие стоят в многочасовой очереди в Корпус Бенуа Русского музея.