Коллекторы в 2026 году удвоили объем размещения облигаций

Профессиональные коллекторские организации (ПКО) за январь-сентябрь 2026 года разместили облигации на 15,8 млрд рублей — более чем вдвое больше, чем годом ранее.
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