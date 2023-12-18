Медвежий угол
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Медвежий угол

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За упокой. Не чокаясь

За упокой. Не чокаясь

Политнавигатор Как вы уже, наверное, знаете, в минувшую пятницу крупнейшие монополисты книгоиздательского и книготоргового рынка России – ЭКСМО-АСТ, «Буквоед», «Читай–город» и «Лабиринт» временно, и как указано в их публичных заявлениях, до выяснения всех обстоятельств, приостановили печать и выкладку в местах продаж книг признанных в РФ иноагентами беллетристов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова «в связи с вызвавшими большой общественный резонанс спорными заявлениями» последних.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Как сказал один умный человек:: читал и читать буду, но покупать- никогда.
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1 д.
ТК
Таня Конанова
Бить по карману и репутации надо. А с книгами мы не воюем, если это хорошие книги.
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18 час.

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