За упокой. Не чокаясь

Политнавигатор Как вы уже, наверное, знаете, в минувшую пятницу крупнейшие монополисты книгоиздательского и книготоргового рынка России – ЭКСМО-АСТ, «Буквоед», «Читай–город» и «Лабиринт» временно, и как указано в их публичных заявлениях, до выяснения всех обстоятельств, приостановили печать и выкладку в местах продаж книг признанных в РФ иноагентами беллетристов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова «в связи с вызвавшими большой общественный резонанс спорными заявлениями» последних.