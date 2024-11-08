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Маск дал совет тем, кого шокировала победа Трампа

Маск дал совет тем, кого шокировала победа Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что западные традиционные СМИ лгали о Дональде Трампе, и посоветовал поменять источники информации тем, для кого результаты республиканского кандидата на выборах президента США стали шокирующими.

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