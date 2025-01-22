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Рогов объяснил, почему Киев развернул репрессии в отношении офицеров ВСУ

Рогов объяснил, почему Киев развернул репрессии в отношении офицеров ВСУ

Рогов: Киев начал репрессии в отношении офицеров ВСУ из-за неудач на фронте Украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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