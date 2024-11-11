Татарстан занял 39-е место в России по доступности жилья

Татарстан занимает 39-е место в России по доступности ипотеки. В регионе ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет 75 тысяч рублей, что соответствует 61,8% от средней зарплаты двух работающих граждан.
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