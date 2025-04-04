Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон

Американские власти ждут, когда глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев доложит президенту Российской Федерации Владимиру Путину о результатах поездки в Соединённые Штаты, информирует Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии