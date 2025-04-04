Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 245 подписчиков

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон

Американские власти ждут, когда глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев доложит президенту Российской Федерации Владимиру Путину о результатах поездки в Соединённые Штаты, информирует Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх