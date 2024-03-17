Воскресенье, 1️⃣7️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💪День работников ЖКХ 🙏Прощеное воскресенье ⚓️День подводной лодки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1816 год - пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш 📔 1845 год - английский изобретатель Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку 📔 1861 год - обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права 📔 1941 год - в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея 📔 1950 год - в США открыли новый 98-й химический элемент - Калифорний 📔 1960 год - в Японии появились в продаже первые цветные фломастеры 📔 1989 год - во время раскопок найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.