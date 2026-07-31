Объявлен второй поток «Экспортный форсаж-2026» в Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию во втором потоке бесплатной акселерационной программы «Экспортный форсаж», которая реализуется Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области по программе Школы экспорта РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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