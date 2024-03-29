РНКБ установил систему доступа по банковским картам в Крымском федеральном университете

В рамках масштабного республиканского проекта «Цифровая среда гражданина» банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) установил систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма — Крымском федеральном университете.
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