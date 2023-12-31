Стоит ли поторопиться: россиянам рассказали, что будет с ценами на авто в 2024 году

Роста цен на автомобили на традиционные 1–2% в России в начале 2024 года не будет, так как у дилеров накопились довольно большие запасы, которые необходимо распродать, предположил автоэксперт Игорь Моржаретто, его слова приводят «Автоновости дня».
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