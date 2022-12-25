Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

На заседании Совета по правам человека 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в Польше мечтают вернуть так называемые свои «исторические территории», которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны.
На заседании Совета по правам человека 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в Польше мечтают вернуть так называемые свои «исторические территории», которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны.
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