Юлия Савичева сообщила о разводе с мужем Александром Аршиновым после 12 лет брака. Причину разрыва отношений певица не сообщила.
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