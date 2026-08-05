«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM Daily Mail: ученые призвали сократить население до 4 млрд для спасения Земли Человечеству необходимо сократиться вдвое — до 4 млрд человек, чтобы предотвратить истощение ресурсов планеты, заявили авторы исследования, на которое ссылается Daily Mail.