Сегодня01:33 Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Ибрахим Раиси. Иллюстрация: правительство Армении (gov.
Вовлечение Запада на Кавказ неприемлемо: о чём Раиси строго предупредил Пашиняна
Комментарии
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В
Василий
Среди армян просто не осталось Мужчин, желающих защищать свою родину. Они больше по базарам и рынкам России трясутся.
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15 час.
Гарибян Сусанна
Я общаюсь только с теми, кто давно живёт в России и в Армению ездят, чтобы повидаться с престарелыми родителями. Возвращаться туда не хотят.
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15 час.
В
Василий
Это на них похоже - "вы там, старички как нибудь проживите, а мы в России за вас шашлык кушать будем".
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14 час.
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