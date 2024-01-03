Вовлечение Запада на Кавказ неприемлемо: о чём Раиси строго предупредил Пашиняна

В Василий Среди армян просто не осталось Мужчин, желающих защищать свою родину. Они больше по базарам и рынкам России трясутся.

Гарибян Сусанна Я общаюсь только с теми, кто давно живёт в России и в Армению ездят, чтобы повидаться с престарелыми родителями. Возвращаться туда не хотят.