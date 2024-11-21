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«Российский герб должен исчезнуть» – иноагент Каспаров сравнил триколор со свастикой

«Российский герб должен исчезнуть» – иноагент Каспаров сравнил триколор со свастикой

Каждый «оппозиционер» должен зарубить себе на носу, что у России может быть единственно «правильный» флаг – неовласовская бело-сине-белая тряпка.

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ЛС
Лидия Санникова
Мама привезла из Азербайджана... Вайнштейн-Гаспарян (каспаров) мигрант...
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Александр Сысоев
Слушай ты, азербайджанский армяновидный еврей, Россия была, есть и будет Империей! Страной, где всем нормальным людям, независимо от их национальности, будет хорошо. Кроме таких ублюдков как Вайнштейн, Зильбертруд, Гордон (простите, гондон),гАлкин...
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Людмила
Подавится собственным ядом, он просто уже невменяем...с ума сходит от злобы, потому что нечего сделать не может.
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