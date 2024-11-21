АС

Александр Сысоев

Слушай ты, азербайджанский армяновидный еврей, Россия была, есть и будет Империей! Страной, где всем нормальным людям, независимо от их национальности, будет хорошо. Кроме таких ублюдков как Вайнштейн, Зильбертруд, Гордон (простите, гондон),гАлкин...