Каждый «оппозиционер» должен зарубить себе на носу, что у России может быть единственно «правильный» флаг – неовласовская бело-сине-белая тряпка.
«Российский герб должен исчезнуть» – иноагент Каспаров сравнил триколор со свастикой
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Мама привезла из Азербайджана... Вайнштейн-Гаспарян (каспаров) мигрант...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Слушай ты, азербайджанский армяновидный еврей, Россия была, есть и будет Империей! Страной, где всем нормальным людям, независимо от их национальности, будет хорошо. Кроме таких ублюдков как Вайнштейн, Зильбертруд, Гордон (простите, гондон),гАлкин...
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4 час.
Л
Людмила
Подавится собственным ядом, он просто уже невменяем...с ума сходит от злобы, потому что нечего сделать не может.
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2 час.
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