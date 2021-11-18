НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», «Ванкувер» уступил «Колорадо», «Чикаго» победил «Сиэтл»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Ванкувер» оказался слабее «Колорадо» (2:4), «Сиэтл» уступил «Чикаго» (2:4), «Лос-Анджелес» проиграл «Вашингтону» (0:2).
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