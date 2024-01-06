В ЕС обозначили роль России в будущей архитектуре безопасности Европы

Будущую архитектуру безопасности Европы невозможно построить без участия России. Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, отвечая на вопрос, как Запад будет взаимодействовать с РФ по завершении украинского кризиса.
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