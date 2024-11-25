В рамках Общероссийской акции «Призывник» полицейские посетили Военный комиссариат Тюменской области

В рамках общероссийской антинаркотической акции «Призывник» заместитель командира патрульно-постовой службы полиции Александр Ченцов и оперуполномоченная отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.
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