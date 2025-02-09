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Царьград

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Режим ЧС на Сахалине. Севший на мель балкер Ang Yang 2 представляет угрозу: Что известно к этому часу?

Режим ЧС на Сахалине. Севший на мель балкер Ang Yang 2 представляет угрозу: Что известно к этому часу?

Китайский грузовой балкер Ang Yang 2 сел на мель в Невельском районе Сахалинской области. Введён режим чрезвычайной ситуации.

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