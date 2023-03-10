Бородина показала свою жизнь в социальных сетях после 40-летия

Телеведущая Ксения Бородина процитировала фильм «Брат 2», рассказывая о своей жизни после 40-летия. Как сообщает «Мослента», российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина показала в своем аккаунте Instagram* свою жизнь после 40-летия.