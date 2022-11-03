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Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» с 21 метра претендует на звание лучшего на неделе в ЛЧ

Стало известно, чьи голы претендуют на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов. Гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на 13-й минуте матча с «Ювентусом» (2:1).

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