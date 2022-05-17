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Лайшев об участии Трусовой в шоу Плющенко: «Это не означает, что она вновь покидает группу Тутберидзе. Зарабатывать тоже надо»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал участие российской фигуристки Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

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