Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), занимал пост в 1998-2005 годах) дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории.
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