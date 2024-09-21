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Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), занимал пост в 1998-2005 годах) дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории.

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