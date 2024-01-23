Песков: мы против, чтобы политизировать ситуацию с катастрофой под Смоленском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал отказ Варшавы подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.
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