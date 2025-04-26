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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шамиль Газизов: «Сказал Мусаеву: «Наверное, чемпионства так и куются, когда ставят пенальти на последней секунде, а его не реализовывают». Значит, всевышний помогает»

В пятницу махачкалинское «Динамо», где Газизов гендиректор, уступило «Краснодару» в Мир РПЛ – 2:3. На 101-й минуте Гамид Агаларов не реализовал 11‑метровый удар и не смог сравнять счет.

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