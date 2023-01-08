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За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 22 человек

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 22 человек

А в Европе уже готовятся к нашествию нового штамма «кракен». По данным областного минздрава, в Челябинской области ситуация с ковидом улучшается с каждым днем.

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