В рамках бизнес-площадки 46-го ММКФ прошел XVI Московский питчинг дебютантов

Подведены итоги бизнес-площадки 46-го Московского международного кинофестиваля. В этом году деловая программа включала два крупных мероприятия – обсуждение форума регионального кинематографа «Новый вектор» и XVI Московский питчинг дебютантов, который вернулся на «свое» место после непродолжительного перерыва.
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