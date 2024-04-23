В рамках бизнес-площадки 46-го ММКФ прошел XVI Московский питчинг дебютантов

Подведены итоги бизнес-площадки 46-го Московского международного кинофестиваля. В этом году деловая программа включала два крупных мероприятия – обсуждение форума регионального кинематографа «Новый вектор» и XVI Московский питчинг дебютантов, который вернулся на «свое» место после непродолжительного перерыва.