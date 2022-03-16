Геннадий Головкин о Джейке Поле: «Многие говорят про него, но я вообще не знаю кто он такой»

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в интервью Ариэлю Хельвани ответил на вопрос про американца Джейка Пола, который наращивает известность, проводя бои против экс-звезд UFC: «Если честно, я вообще не знаю, кто он такой (смеется).