Африка закрыта для Запада: Россия берёт под контроль Гвинейский залив

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Там нет проблем. Идет рутинная военная работа. А вот НАШИ базы это - геополитика и защита от врагов.
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11 час.
Людмила Лиханова
Отличные работа !. Теперь там будут НАШИ БАЗЫ, НАШИ ВОЕННЫЕ И, КОНЕЧНО, НАШИ ПОДЛОДКИ И НЕ ТОЛЬКО.
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11 час.
Людмила Лиханова
Еще один тупой коммент. Пиндосы обложили НАС своими базами. Мы теперь делаем тоже у них под их паскудным носом. Но у нас есть некоторое преимущество в вооружении, а база в т.ч. и для подлодок очень кстати. У нас обоюдовыгодная сделка. Но вам лично и таким же &quot;умникам&quot; не доложили о том, о чем не пишут для публики. Кто поумнее , тот зрит в корень а не разменивается на пустые словеса.
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10 час.

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