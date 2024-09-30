Африка закрыта для Запада: Россия берёт под контроль Гвинейский залив

Людмила Лиханова

Еще один тупой коммент. Пиндосы обложили НАС своими базами. Мы теперь делаем тоже у них под их паскудным носом. Но у нас есть некоторое преимущество в вооружении, а база в т.ч. и для подлодок очень кстати. У нас обоюдовыгодная сделка. Но вам лично и таким же "умникам" не доложили о том, о чем не пишут для публики. Кто поумнее , тот зрит в корень а не разменивается на пустые словеса.