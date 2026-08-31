Афиша недели во Владивостоке: парад парусов, концерт Киркорова и Мацуев на фоне ВЭФ-2026

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ФедералПресс. С 31 августа по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, а вместе с ним город ждет насыщенная культурная программа – от парусной регаты до выступлений звезд российской эстрады.
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