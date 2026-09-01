Рукотворный геноцид украинцевВ 1991 году в первый класс ещё советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей.
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