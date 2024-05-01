Василий Апасов: В США – новое восстание или всего лишь пустой шум?

Пропалестинские митингующие взяли штурмом историческое здание университета, пишет Daily Mail. Несколько десятков протестующих выломали двери и ворвались в исторический Гамильтон-холл в Колумбийском университете.
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