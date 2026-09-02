Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна столкнулась с серьезным демографическим кризисом, который, по его мнению, стал следствием проводимой Киевом националистической политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Диетолог назвала ...
- Особый отряд прон...
- ЛЛ Особый отряд прон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым