Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кибермошенники добрались до детей. За аккаунт ответишь

Кибермошенники добрались до детей. За аккаунт ответишь

Безответственность родителей может обернуться преступлением их чад, сидящих в соцсетях Эксперты в области кибербезопасности предупреждают о новой опасности – мошенники начали скупать аккаунты российских школьников в соцсетях, якобы, для дальнейшей «раскрутки».

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