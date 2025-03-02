Кибермошенники добрались до детей. За аккаунт ответишь

Безответственность родителей может обернуться преступлением их чад, сидящих в соцсетях Эксперты в области кибербезопасности предупреждают о новой опасности – мошенники начали скупать аккаунты российских школьников в соцсетях, якобы, для дальнейшей «раскрутки».
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