«Приближаемся к тотальной войне»: Израиль ударил по позициям «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные подтвердили, что вечером 27 июля нанесли удары по позициям шииитской группировки «Хезболла» по всей территории Ливана в ответ на ракетный обстрел Голанских высот, жертвами которого стали 12 человек, в том числе дети.
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