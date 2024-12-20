Калужская полиция приняла заявление о гражданстве у Льва Зейбеля из Тарусы

В полиции приняли заявление о получении российского гражданства от Льва Зейбеля из Тарусы. В 1990 году он уехал из СССР в ФРГ, а в 2006-м вернулся в Россию, но паспорт до сих пор так и не получилВ полиции приняли заявление о получении российского гражданства от Льва Зейбеля из Тарусы.