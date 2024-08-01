Парижская Олимпиада: запятнанный образ галльского петуха

© РИА Новости Гильем Бейкер Перейти в фотобанк Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Открытие Олимпиады в Париже стало настоящим праздником декаданса, пишет пользователь AgoraVox.
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