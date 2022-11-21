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Король в бешенстве: в Сети всплыли кадры с невесткой Карла III и консультантом

Король в бешенстве: в Сети всплыли кадры с невесткой Карла III и консультантом

В британской королевской семье вновь неспокойно. Недавно всплыла позорная история, которую в Букингемском дворце очень хотели бы забыть.

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